Про це повідомили у Генштабі ЗСУ
В ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України спільно з іншими частинами Збройних сил України здійснили удар по аеродрому “Мариновка”, розташованому у Волгоградській області Російської Федерації.
Попередні дані свідчать про те, що в результаті цього удару було пошкоджено чотири літаки типу Су-34, які належать російським Повітряно-космічним силам.
“За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.”
Цей удар значно знижує бойовий потенціал російських авіаційних сил у даному регіоні, оскільки аеродром “Мариновка” виконує важливу роль у розміщенні та технічному обслуговуванні літаків Су-34.
Інформація про наслідки операції продовжує надходити, і очікується, що з’являться нові деталі щодо ситуації.
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