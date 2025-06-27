Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

В ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України спільно з іншими частинами Збройних сил України здійснили удар по аеродрому “Мариновка”, розташованому у Волгоградській області Російської Федерації.

Попередні дані свідчать про те, що в результаті цього удару було пошкоджено чотири літаки типу Су-34, які належать російським Повітряно-космічним силам.

“За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.” – Генштаб ЗСУ

Цей удар значно знижує бойовий потенціал російських авіаційних сил у даному регіоні, оскільки аеродром “Мариновка” виконує важливу роль у розміщенні та технічному обслуговуванні літаків Су-34.

Інформація про наслідки операції продовжує надходити, і очікується, що з’являться нові деталі щодо ситуації.