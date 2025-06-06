Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

У ніч на 6 червня Сили оборони України завдали серйозних ударів по аеродромах, де базується авіація Повітряно-космічних сил Росії, а також по ряду інших військових об’єктів. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, в Саратовській області було успішно атаковано аеродром “Енгельс”, який є важливим пунктом скупчення ворожої авіації, що залишилася після спецоперації СБУ “Павутина”. Також зафіксовано численні влучання в три резервуари з паливно-мастильними матеріалами, що призвело до великої пожежі.

“Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.”

Крім того, повторно було атаковано аеродром “Дягілево” у Рязанській області, де розташовані повітряні заправники та винищувачі, які здійснюють ракетні удари по Україні. В районі цілі також виникла пожежа, результати уточнюються.

Українські військові також завдали ударів по важливим об’єктам на території Росії та в тимчасово окупованих районах України. Зокрема, було зафіксовано ураження логістичного пункту 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області.

“Результати ураження уточнюються.”

Генштаб підкреслив, що до операції були залучені підрозділи ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони, які діяли у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Вони наголосили, що удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Вночі 6 червня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про загоряння на одному з промислових об’єктів у Енгельсі внаслідок атаки безпілотників. Водночас очільник Рязанської області Павло Малков заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку БПЛА.

За даними Міноборони Росії, протягом ночі 6 червня сили ППО нібито збили 174 дрони над кількома регіонами, зокрема Брянською, Ростовською, Саратовською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Рязанською, Тульською, Бєлгородською, Тамбовською, Московською областями та окупованим Кримом. Також було заявлено про знищення трьох керованих ракет “Нептун-МД” над Чорним морем.

Спецоперація СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії. Дрони СБУ атакували цілі на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що вартість знищеної авіації може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розташованих на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”, під дахами яких дрони ховалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.