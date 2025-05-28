Удар ЗСУ по російських військових заводах 28 травня 2025

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

28 травня 2025 року українські Сили оборони завдали удару по кільком російським підприємствам військово-промислового комплексу, розташованим у Московській та Іванівській областях. Ці заводи займалися виробництвом безпілотних літальних апаратів, ракет та компонентів для вибухівки, про що повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України вразили завод “Кронштадт”, що знаходиться в місті Дубна Московської області. Відомо, що на підприємстві активно діяла ворожа система протиповітряної оборони, але, незважаючи на це, було підтверджено ураження об’єкта. Це акціонерне товариство спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних систем, таких як “Оріон”, “Іноходец”, “Молния”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус” та наземні комплекси управління.

У тому ж місті підрозділи СБУ також вразили завод “Радуга”, який займається виробництвом крилатих ракет різних класів, включаючи “повітря-повітря”, “повітря-земля” та “земля-земля”. Серед продукції цього заводу – ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, які російські військові регулярно використовують для атак на цивільні об’єкти в Україні, завдаючи шкоди мирним жителям.

У ніч на 28 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ також вразили завод “Ангстрем” у Московській області. Зафіксовано влучання в ціль. Ця компанія займається розробкою та виробництвом мікроелектронних компонентів, які широко використовуються в російському військово-промисловому комплексі.

Крім того, напередодні Сили безпілотних систем ЗСУ атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області. На території заводу було зафіксовано вибухи. Це підприємство спеціалізується на виробництві органічних хімічних речовин, які використовуються для виготовлення вибухівки та порохів, а також добавок до ракетного та авіаційного пального, постачаючи свою продукцію іншим підприємствам ВПК РФ.

Генштаб ЗСУ підкреслив, що спільна бойова діяльність усіх складових українських Сил оборони щодо важливих об’єктів противника, які підтримують війну проти України, продовжується.

Додаткові деталі будуть надані пізніше.