Удар безпілотників ЗСУ по російських підприємствах вибухівки 14 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 14 червня підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України, разом з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по російським підприємствам, що займаються виробництвом вибухівки. Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, було атаковано акціонерне товариство “ННК”, розташоване в Самарській області. Після серії вибухів у промисловій зоні спалахнула пожежа.
“Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК (військово-промисловий комплекс – ред.) Росії.”
Окрім цього, у Ставропольському краї Сили оборони вразили комбінат Невинномиськ, який є одним із основних виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного пального.
“Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.”
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що результати ураження наразі уточнюються.
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