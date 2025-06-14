Удар безпілотників ЗСУ по російських підприємствах вибухівки 14 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 14 червня підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України, разом з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по російським підприємствам, що займаються виробництвом вибухівки. Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було атаковано акціонерне товариство “ННК”, розташоване в Самарській області. Після серії вибухів у промисловій зоні спалахнула пожежа.

“Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК (військово-промисловий комплекс – ред.) Росії.”

Окрім цього, у Ставропольському краї Сили оборони вразили комбінат Невинномиськ, який є одним із основних виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного пального.

“Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.”

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що результати ураження наразі уточнюються.