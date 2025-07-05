Як повідомили у Генштабі ЗСУ

У ніч на 5 липня підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, завдали удару по заводу “ВНИИР-Прогресс”, розташованому в Чебоксарах, Чуваська Республіка, Росія. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що основною метою атаки були потужності, які займаються виробництвом адаптивних антенних решіток “Комета”.

“Ці антенні решітки використовуються в безпілотниках типу “Shahed”, ракетах “Іскандер-К”, а також в уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким російська армія регулярно обстрілює Україну, включаючи цивільну інфраструктуру.” – Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що отримали підтвердження про досягнення засобами ураження цілі, а результати удару наразі уточнюються.

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.” – Генштаб ЗСУ

Цікаво, що на початку червня ЗСУ вже атакували це підприємство, внаслідок чого його робота була зупинена.

Крім того, в ніч на 5 липня Сили спеціальних операцій ЗСУ також завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.