Як повідомили у Генштабі ЗСУ
У ніч на 5 липня підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, завдали удару по заводу “ВНИИР-Прогресс”, розташованому в Чебоксарах, Чуваська Республіка, Росія. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що основною метою атаки були потужності, які займаються виробництвом адаптивних антенних решіток “Комета”.
“Ці антенні решітки використовуються в безпілотниках типу “Shahed”, ракетах “Іскандер-К”, а також в уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким російська армія регулярно обстрілює Україну, включаючи цивільну інфраструктуру.”
У Генштабі ЗСУ повідомили, що отримали підтвердження про досягнення засобами ураження цілі, а результати удару наразі уточнюються.
“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.”
Цікаво, що на початку червня ЗСУ вже атакували це підприємство, внаслідок чого його робота була зупинена.
Крім того, в ніч на 5 липня Сили спеціальних операцій ЗСУ також завдали удару по аеродрому “Борисоглібськ” у Воронезькій області Росії, де розташовані літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
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