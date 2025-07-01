Українські Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Саратовській області

Як повідомляє Генштаб ЗСУ

Підрозділи Головного управління розвідки та Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу АТ “Саратоворгсинтез”, розташованому в Саратовській області Росії. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві підкреслили, що метою цього удару було зменшення наступальних можливостей російських військ.

“Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України.” – Генштаб ЗСУ

Згідно з інформацією Генштабу, влучання по території заводу підтверджено, і в результаті атаки були пошкоджені технологічні установки. Наразі триває уточнення наслідків ураження.

Вранці 1 липня мешканці міст Саратов та Енгельс у Саратовській області повідомляли про вибухи та звучання сирен повітряної тривоги. Водночас виконувач обов’язків губернатора Ростовської області заявив про успішне відбиття атаки дронів.