Українські Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Саратовській області

Як повідомляє Генштаб ЗСУ
Підрозділи Головного управління розвідки та Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу АТ “Саратоворгсинтез”, розташованому в Саратовській області Росії. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.
У відомстві підкреслили, що метою цього удару було зменшення наступальних можливостей російських військ.
“Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України.”
Згідно з інформацією Генштабу, влучання по території заводу підтверджено, і в результаті атаки були пошкоджені технологічні установки. Наразі триває уточнення наслідків ураження.
Вранці 1 липня мешканці міст Саратов та Енгельс у Саратовській області повідомляли про вибухи та звучання сирен повітряної тривоги. Водночас виконувач обов’язків губернатора Ростовської області заявив про успішне відбиття атаки дронів.
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