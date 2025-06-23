Андрій Сибіга закликає до нищівних санкцій проти РФ та прискорення вступу України до ЄС

Як заявляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, очільник МЗС Андрій Сибіга зробив важливу заяву під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі 23 червня.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, підкреслив, що для зупинки російської агресії необхідно запровадити “нищівні” санкції проти ключових секторів економіки РФ. Він висловив цю думку під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 23 червня в Брюсселі, за інформацією пресслужби МЗС України.

Сибіга зазначив, що президент Росії Володимир Путін ігнорує спроби досягти миру і натомість продовжує тероризувати Україну.

“Це тиждень двох великих самітів, ЄС і НАТО, з однією спільною метою: збільшити ціну війни для російського агресора. Необхідні рішучі кроки вже зараз. Немає часу чекати. Лише нищівні санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, обмеження ціни на нафту та дієві заходи проти тих, хто фінансує російський військовий бюджет, можуть зупинити терор”, – Андрій Сибіга

Він також закликав міжнародних партнерів активізувати інвестиції в оборонну промисловість України.

“На тлі зростаючих російських атак пріоритетом є зміцнення України. Це особливо стосується протиповітряної оборони та ракет до неї, артилерійських боєприпасів, далекобійних спроможностей і дронів”, – Андрій Сибіга

Міністр акцентував, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні тісно пов’язані між собою. Протидія російській агресії є важливим елементом стримування загроз з боку Москви, Пхеньяна та Тегерана.

Сибіга також підкреслив важливість прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що членство в ЄС суттєво зміцнить блок у сферах безпеки, зовнішньої політики, технологій, диджиталізації та енергетики.

“Нові кроки для прискорення переговорів про вступ України до ЄС наразі є критично важливими, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо для наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії”, – Андрій Сибіга

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