Андрій Сибіга про завершення війни та нові санкції проти Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, під час зустрічі у форматі “Веймар+” у Римі, висловив сподівання на завершення війни вже цього року. Він акцентував увагу на важливості тиску на агресора для досягнення перемир’я, яке стане основою для подальших переговорів.

“Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин.” – Андрій Сибіга

Міністр зазначив, що економічний тиск на Росію має включати жорсткі санкції, спрямовані на енергетичний сектор та банківську систему. Серед пропозицій – зниження цінової стелі на нафту до 30 доларів за барель і активне використання заморожених російських активів.

Військова допомога Україні також є пріоритетом. Сибіга очікує нові пакети підтримки, посилення систем протиповітряної оборони, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та довгострокову підтримку. Він підкреслив, що Україна прагне стати більш самодостатньою у сфері оборони.

“Політичний тиск має передбачати сильні рішення. За підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи семи ми виходимо з тієї логіки, що безпека України, ЄС і НАТО є неподільною.” – Андрій Сибіга

Сибіга також наголосив на необхідності рішучих дій з боку партнерів, зазначивши, що в підсумкових документах мають бути чіткі сигнали сили та єдності. Він планує представити союзникам українське бачення рішень на майбутніх самітах.

10 червня в Європейському Союзі оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, до якого увійдуть “Північні потоки 1 і 2”, нові компанії, що займаються видобутком та експортом нафти, а також Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту, які перевозять нафту.