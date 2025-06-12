Міністр Сибіга засудив привітання з днем Росії через агресію

Сьогодні Держдеп США опублікував офіційне вітання з “днем Росії” від держсекретаря США Марко Рубіо

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловив своє обурення з приводу привітань, які надійшли від деяких країн з нагоди “дня Росії”. Цю заяву він зробив перед початком засідання у форматі “Веймар+” у Римі.

Міністр зазначив, що йому було особливо неприємно бачити публічні вітання на адресу Росії, яку він охарактеризував як агресора.

“Мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора.” – Андрій Сибіга

Хоча міністр не уточнив, про які саме країни йдеться, варто зазначити, що в той же день Державний департамент США опублікував офіційне привітання з “днем Росії” від імені держсекретаря США Марко Рубіо.