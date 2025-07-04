Андрій Сибіга про масований обстріл Києва та санкції проти Росії

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловився про нещодавній масований обстріл Києва, зазначивши, що Володимир Путін демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів. Цю думку він висловив у соціальній мережі Х.

Сибіга підкреслив, що ця ніч стала однією з найгірших безсонних ночей для мешканців Києва за весь час війни.

“Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни.” – Андрій Сибіга

Він також наголосив на необхідності запровадження найжорсткіших санкцій проти Москви без зволікань, а також на важливості забезпечення України всім необхідним для самозахисту.

Сибіга зауважив, що неправильні рішення можуть лише підштовхнути агресора до подальшої ескалації терору.

“Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та його реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал.” – Андрій Сибіга

На думку міністра, настав час діяти, щоб досягти миру – миру через силу, а не чекати на його настання.

З вечора 3 липня російські війська завдали масованого удару по Києву та області, що супроводжувалося тривалою повітряною тривогою. Сили ППО активно працювали, і відомо про 23 постраждалих у столиці. У шести районах зафіксовані пожежі та руйнування, а на Київщині пошкодження зафіксовані у п’яти районах.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, у ніч на 4 липня (із 18:00 3 липня) армія РФ здійснила атаку на Україну 550 засобами повітряного нападу, включаючи ракети різних типів, “шахеди” та дрони-імітатори. Сили ППО знищили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.