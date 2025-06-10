Візит міністра закордонних справ України до Італії та Чехії для посилення підтримки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує провести ряд важливих зустрічей з ключовими партнерами в Європі, зокрема в Італії та Чехії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.

“Запланована зустріч міністра в форматі ‘Веймар+’ з ключовими європейськими партнерами України, зустріч відбудеться в Римі. Цього тижня будемо там, будемо переконувати партнерів посилювати тиск на Москву і посилювати Україну в військовому плані, для того, щоб досягати миру. (Міністр, – ред.) проговорить з європейськими ключовими партнерами шлях до миру і посилення європейської безпеки.” – Георгій Тихий, речник МЗС

За словами Тихого, візит до Рима відбувається на запрошення міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Ця зустріч має велике значення для консолідації зусиль європейських країн у підтримці України в військовій сфері та посиленні тиску на Росію.

Окрім того, Андрій Сибіга також візьме участь у форумі Globsek у Празі, куди його запросив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

“Це відомий і достатньо потужний дипломатичний майданчик, на якому буде змога не лише проговорити і зустрітися з чеським міністром, але також і провести перемовини з інших регіонів світу, в тому числі Латинської Америки, Близького Сходу.” – Георгій Тихий, речник МЗС

Таким чином, візити міністра закордонних справ мають на меті зміцнення міжнародної підтримки України та обговорення шляхів досягнення миру і безпеки в Європі.