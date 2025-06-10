Візит міністра закордонних справ України до Італії та Чехії для посилення підтримки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує провести ряд важливих зустрічей з ключовими партнерами в Європі, зокрема в Італії та Чехії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.
“Запланована зустріч міністра в форматі ‘Веймар+’ з ключовими європейськими партнерами України, зустріч відбудеться в Римі. Цього тижня будемо там, будемо переконувати партнерів посилювати тиск на Москву і посилювати Україну в військовому плані, для того, щоб досягати миру. (Міністр, – ред.) проговорить з європейськими ключовими партнерами шлях до миру і посилення європейської безпеки.”
За словами Тихого, візит до Рима відбувається на запрошення міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Ця зустріч має велике значення для консолідації зусиль європейських країн у підтримці України в військовій сфері та посиленні тиску на Росію.
Окрім того, Андрій Сибіга також візьме участь у форумі Globsek у Празі, куди його запросив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський.
“Це відомий і достатньо потужний дипломатичний майданчик, на якому буде змога не лише проговорити і зустрітися з чеським міністром, але також і провести перемовини з інших регіонів світу, в тому числі Латинської Америки, Близького Сходу.”
Таким чином, візити міністра закордонних справ мають на меті зміцнення міжнародної підтримки України та обговорення шляхів досягнення миру і безпеки в Європі.
Інші теми, які вам можуть сподобатися:
- Міністр Андрій Сибіга закликав до нових санкцій проти РФ після масованих обстрілів України, підкресливши важливість посилення протиповітряної оборони.
- Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміти НАТО, ЄС та Групи семи, участь залежить від безпекових умов.
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відвідав Київ під час ракетних атак Росії, підкреслюючи підтримку України у війні та важливість єдності світу.