Андрій Сибіга про переговори з Росією та санкції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловив зацікавленість у проведенні конструктивних переговорів з російською стороною на рівні президентів. Це необхідно для досягнення перемир’я та зупинення вогню. Своїм коментарем він поділився 13 травня в Празі, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода про можливість третього раунду прямих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.

“Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі.” – Андрій Сибіга

Сибіга також зазначив, що українська делегація на попередніх раундах перемовин проявила конструктивний підхід і прагнення до миру, тоді як російська сторона висувала лише ультиматуми.

“На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції.” – Андрій Сибіга

Міністр закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, щоб “примусити їх до миру”. Він також висловив сподівання, що саміт “Групи семи” (G7), запланований на 15-17 червня в Канаді, сприятиме ухваленню рішень щодо нових санкцій та “сильних рішень щодо заморожених активів”.

Другий раунд переговорів у Стамбулі та російський “меморандум”

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, який містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Зокрема, росіяни висунули такі вимоги: