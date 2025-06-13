Андрій Сибіга про переговори з Росією та санкції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловив зацікавленість у проведенні конструктивних переговорів з російською стороною на рівні президентів. Це необхідно для досягнення перемир’я та зупинення вогню. Своїм коментарем він поділився 13 травня в Празі, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода про можливість третього раунду прямих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.
“Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі.”
Сибіга також зазначив, що українська делегація на попередніх раундах перемовин проявила конструктивний підхід і прагнення до миру, тоді як російська сторона висувала лише ультиматуми.
“На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції.”
Міністр закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, щоб “примусити їх до миру”. Він також висловив сподівання, що саміт “Групи семи” (G7), запланований на 15-17 червня в Канаді, сприятиме ухваленню рішень щодо нових санкцій та “сильних рішень щодо заморожених активів”.
Другий раунд переговорів у Стамбулі та російський “меморандум”
2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.
Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, який містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Зокрема, росіяни висунули такі вимоги:
- міжнародне визнання окупації Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей;
- виведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це перша вимога для припинення вогню;
- демобілізацію в Україні;
- “нейтральний статус” для України тощо.
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