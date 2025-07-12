Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати ворога та бойові дії 12 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, внаслідок яких Росія втратила 1070 військових. Ці дані були оприлюднені станом на 08:00 12 липня у зведенні щодо російського вторгнення.

Російські війська здійснили 75 авіаударів по українських позиціях та населених пунктах, скинувши 135 керованих бомб. Загалом було зафіксовано 5535 обстрілів, з яких 80 – з реактивних систем залпового вогню, а також використано 3390 дронів-камікадзе.

Авіаудари були спрямовані на райони населених пунктів, таких як Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка в Харківській області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ у Донецькій області; Січневе, Великомихайлівка в Дніпропетровській області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка в Запорізькій області; Львове, Ольгівка в Херсонській області.

Протягом доби українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по семи районам, де зосереджувався особовий склад та техніка противника, а також знищили два артилерійські засоби російських військ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Російські війська завдали вісім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, а також здійснили 359 артилерійських обстрілів, з яких шість – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників у районах Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів, які були відбиті українськими силами поблизу Степової Новоселівки, Голубівки, Загризового та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 34 атаки, намагаючись просунутися поблизу Новоєгорівки, Греківки, Нового Миру, Карпівки, Середнього, Глущенкового, Колодязів та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку зафіксовано п’ять атак на позиції українських підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 11 атак у районах Торецька, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 наступальні дії армії РФ в районах Попова Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Новосергіївки, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, Дачного, Котлиного, Горіхового, Олексіївки, Малинівки, Лисівки, Шевченка та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак поблизу Запоріжжя, Толстого, Піддубного, Комара, Воскресенки, Новополя, Новосілки та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби російські війська не проводили наступальних дій.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські війська шість разів безуспішно намагалися просунутися до укріплень українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.