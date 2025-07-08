Оперативна зведення Генштабу ЗСУ: втрати ворога та бойові дії 8 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом останньої доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Станом на 08:00 8 липня, втрати Росії склали 1070 військових.

Згідно з уточненими даними, російські війська здійснили два ракетні та 68 авіаційних ударів по території України, використавши п’ять ракет і скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Також було зафіксовано 3373 дрони-камікадзе та понад п’ять тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, серед яких 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари російських сил були спрямовані на райони населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, знищивши три артилерійські засоби, пункт управління та один важливий об’єкт російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотних літальних апарати, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано вісім боєзіткнень. Російські війська завдали шість авіаційних ударів, скинули 11 керованих бомб і здійснили 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів, які українські сили оборони успішно відбили поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 27 атак, намагаючись просунутися вперед у районах Нового Миру, Рідкодуба, Зеленій Долині, Торського, Серебрянського лісу, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку армія РФ тричі атакувала позиції українських військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, де російські війська наступали у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій російських військ у районах Попова Яру, Разіне, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Шевченка, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку російські війська 30 разів атакували позиції в районах Піддубного, Федорівки, Воскресенки, Ялти, Шевченка, Новосілки, Вільного Поля та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці зупинили чотири атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.