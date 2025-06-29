Генштаб ЗСУ: 1220 втрат ворога за добу та масштабні удари по позиціях РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на фронті відбулося 170 боєзіткнень, внаслідок яких Росія втратила 1220 своїх військових. Ця інформація була оприлюднена станом на 08:00 29 червня у зведенні про російське вторгнення.

Протягом доби війська РФ здійснили 65 авіаударів по позиціях українських сил та населених пунктах, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім того, було зафіксовано 5826 обстрілів, з яких 96 – з реактивних систем залпового вогню, а також використано 3004 дрони-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари російських військ були спрямовані на райони населених пунктів Вільхуватка та Підлиман у Харківській області, Покровськ у Донецькій області, Березове в Дніпропетровській області, а також Залізничне, Білогір’я, Оріхів і Кам’янське в Запорізькій області.

Протягом доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по місцях скупчення особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також по пункту управління безпілотних літальних апаратів і семи артилерійським системам російських окупантів.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

Ця інформація буде оновлюватися в міру надходження нових даних.