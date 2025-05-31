Оновлення Генштабу ЗСУ: втрати ворога та бойові дії 31 травня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, протягом останньої доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення, внаслідок яких Росія втратила 1250 військових. Ці дані були оприлюднені станом на 08:00 31 травня у зведенні щодо російського вторгнення.

Протягом доби російські війська здійснили два ракетні удари по українських позиціях, використавши чотири ракети, а також провели 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб. Загалом було зафіксовано 6071 обстріл, з яких 88 – з реактивних систем залпового вогню, а також залучено 3767 дронів-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари російської армії були спрямовані на населені пункти, зокрема Проходи (Сумська область), Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка (Харківська область), а також на численні населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях.

Сили оборони України завдали ударів по семи районах, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка ворога, а також по шести пунктах управління та 16 артилерійських засобах.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак, які українські захисники успішно відбили в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 29 атак, намагаючись прорвати оборону у районах Греківки, Копанок, Рідкодуба, Зеленої Долини, Торського та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили 11 атак у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районах Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових дій ворога в районах Зорі, Русина Яра, Полтавки, Шевченко Першого, Миролюбівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Новосергіївки, Удачного, Андріївки, Муравки, Котлярівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Шевченко, Новополя, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та в напрямку Комара.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку, де минулої доби відбулося 34 боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивної системи залпового вогню.