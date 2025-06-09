Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати ворога та бойові дії 9 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, внаслідок яких Росія втратила 970 військових. Ці дані були оприлюднені станом на 08:00 9 червня.

Протягом доби російські війська здійснили один ракетний удар по українських позиціях, використавши одну ракету, а також провели 83 авіаудари, скинувши 142 керовані бомби. Загалом було зафіксовано 5661 обстріл, з яких 131 – з реактивних систем залпового вогню, а також залучено 3139 дронів-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари російської армії були спрямовані на райони населених пунктів Слатине в Харківській області, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне в Запорізькій області, а також Козацьке в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по 17 районах, де зосереджувався особовий склад та техніка ворога, знищивши три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління безпілотниками та станцію радіоелектронної боротьби.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему окупантів.” – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Проте на Куп’янському напрямку відбулося сім атак російських військ, які були відбиті силами оборони в районах Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленій Долині, а також у напрямках Чернещини, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку зафіксовано чотири штурми позицій українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 47 наступальних дій ворога в районах Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Андріївки, а також у напрямках Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак поблизу Багатиря, Одрадного, Рівнополя, Новосілки, Новополя, Вільного Поля та в напрямках Запоріжжя, Воскресенки і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили три атаки ворога в напрямках Новоандріївки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитися до укріплень українських військ.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 27 атак російських військ. Ворог завдав 13 авіаударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.