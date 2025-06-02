Втрати російських військ за добу та з початку війни – дані Генштабу ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Протягом останньої доби армія Російської Федерації зазнала втрат у кількості 1 140 військових у війні проти України. Крім того, було використано понад 250 безпілотників та майже 50 артилерійських систем. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України 2 червня.

З початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, загальні бойові втрати російських військ оцінюються приблизно у 989 700 осіб.

Серед інших втрат, зафіксованих за останню добу, можна виділити:

артилерійські системи – 48 одиниць,

оперативно-тактичні безпілотники – 256,

автомобільна техніка та автоцистерни – 137,

бойові броньовані машини – 7,

танки – 2,

засоби протиповітряної оборони – 2,

криласті ракети – 3,

спеціальна техніка – 2.

Згідно з даними Генштабу, з початку вторгнення також було знищено:

10 874 танки,

22 663 бойові броньовані машини,

28 575 артилерійських систем,

38 622 безпілотники,

3 271 криласта ракета,

50 462 одиниці автомобільної техніки,

372 літаки та 336 гелікоптерів.

Ці цифри є приблизними, оскільки російська влада зазвичай не визнає своїх втрат.

На фронті тривають інтенсивні бої, зокрема в районах Покровська, Сіверська та Куп’янська, де російські війська намагаються прорвати українську оборону, зазначають у Генштабі.