Оперативна ситуація на фронті 24 червня: втрати ворога та оборона ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 08:00 24 червня, російські війська зазнали втрат у кількості близько 1200 військовослужбовців.

Ворог здійснив три ракетні удари, використавши 17 ракет, а також провів 36 авіаційних атак, скинувши 72 керовані авіаційні бомби та застосувавши 2861 дрон-камікадзе. Загалом зафіксовано 6076 артилерійських обстрілів, з яких 103 були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари російських військ були націлені на райони населених пунктів Озерне, Мала Вовча в Харківській області, а також на Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавку, Малинівку та Воскресенку в Донецькій області, і Новоселівку, Малу Токмачку в Запорізькій області.

Українські ракетні війська та артилерія вразили 17 районів скупчення особового складу, озброєння та техніки ворога, знищивши три засоби ракетних військ і артилерії, а також один пункт управління.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські війська успішно відбили 10 атак ворога. Російські сили завдали 12 авіаударів, використавши 22 керовані авіабомби, а також здійснили 262 обстріли, з яких 8 були з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в районах Дворічної, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого та Фиголівки, але всі спроби виявилися безуспішними.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак, які українські захисники відбили в районах Кіндрашівки, Кругляківки, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися поблизу Твердохлібового, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, а також у напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили одну атаку в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру, Миколаївки, Ступочка, Привілля та Бондарного.

На Торецькому напрямку зафіксовано 27 атак російських військ у районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру, а також у напрямках Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 54 штурмові дії ворога поблизу Променя, Новоторецького, Миролюбівки, Лисівки, Новоукраїнки, Новосергіївки, Удачного, Мирнограда, Олексіївки, Попова Яру, Малинівки, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки і Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку відбито 17 атак у районах Багатиря, Новосілки, Запоріжжя, Перебудови, Комара, Мирного, Шевченка, Вільного Поля та в напрямку Воскресенки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів намагався просунутися вперед, але всі спроби були безуспішними.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.