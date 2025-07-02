Оперативна ситуація на фронті: втрати ворога та бойові дії 2 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

За інформацією Генштабу Збройних Сил України, протягом останньої доби на фронті відбулося 171 бойове зіткнення. Внаслідок цих зіткнень Росія понесла втрати у кількості 1110 військових, станом на 08:00 2 липня.

Протягом доби російські війська здійснили один ракетний та 60 авіаційних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Ворог використав дві ракети та 119 керованих бомб, а також здійснив 5681 обстріл, з яких 108 – з реактивних систем залпового вогню. Крім того, було задіяно 2674 дрони-камікадзе для ураження цілей.

Авіаудари російської армії були спрямовані на населені пункти Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Водночас, українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по десяти районам, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та військова техніка ворога, а також по одному важливому об’єкту російських військ.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БпЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог завдав 14 авіаударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 323 обстріли, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 16 разів атакували в районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в напрямку Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони успішно відбивали штурмові дії ворога в районах Радьківки, Степової Новоселівки, Сеньківки, Голубівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку російські війська 18 разів намагалися просунутися вперед поблизу Копанки, Нового Миру, Середнього, Зеленій Долині, Колодязів, Нововодяного, Греківки, Рідкодуба, Мирного та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районі Білогорівки, а також у напрямках Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворога в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 атак ворога в районах Мирного, Попів Яру, Коптєвого, Лисівки, Новосергіївки, Муравки, Горіхового та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 штурмів ворога в районах Перебудова, Піддубного, Веселого, Маліївки, Шевченка та Новополя.

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського російські війська здійснили три безуспішні атаки на позиції українських захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.