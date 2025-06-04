Оперативна ситуація на фронті: втрати РФ та успіхи ЗСУ 3 червня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 178 боєзіткнень, внаслідок яких російська армія зазнала втрат у кількості 1020 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення досягли 991 820 осіб. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

3 червня російські війська здійснили три ракетні удари та 77 авіаударів, випустивши 4 ракети і скинувши 101 керовану авіабомбу (КАБ). Вони також атакували 3669 дронами-камікадзе та 6111 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів Осоївка, Великий Прикіл у Сумській області, а також Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Мирне, Сухий Яр, Новомихайлівка, Комар і Федорівка в Донецькій області. У Запорізькій області під обстріл потрапили Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малі Щербаки та Кам’янське.

Сили оборони України завдали ударів по дев’яти позиціях, де перебували російські війська, їхня техніка та зброя. У результаті було уражено два пункти управління безпілотниками, вісім артилерійських засобів і один склад боєприпасів.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки російських військ. Сили оборони успішно відбили штурми в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в напрямку Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ятнадцять атак поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямках Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки та Нового Миру.

На Сіверському напрямку російська армія провела три атаки в бік населеного пункту Григорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів у районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося шістнадцять атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку українські війська зупинили п’ятдесят п’ять атак ворога в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, а також у напрямках Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили тридцять два штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя, а також у напрямках Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового та Щербаків російські війська здійснили п’ять атак.

На Придніпровському напрямку ворог намагався наблизитися до українських укріплень.

На Курському напрямку відбулося двадцять шість боєзіткнень. Російські війська завдали 231 артилерійський обстріл, з яких один – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), а також здійснили сімнадцять авіаударів, скинувши двадцять три керовані авіабомби.