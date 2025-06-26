Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: втрати РФ та бойові дії 25 червня 2025

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення, внаслідок яких російська армія втратила ще 1100 військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищила 1 015 750 осіб, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

25 червня російські війська здійснили 79 авіаударів, скинули 117 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також атакували 3278 дронами-камікадзе. Крім того, було зафіксовано 5902 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

Авіаудари в основному вразили райони населених пунктів, таких як Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка в Харківській області, а також Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове в Донецькій області, а також Малинівка, Ольгівське, Кам’янське в Запорізькій області та Ольгівка, Таврійське в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по 11 місцях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка, зокрема, уразили артилерійську систему та інші важливі об’єкти.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сили оборони відбили 14 атак російських військ. Армія РФ здійснила вісім авіаударів, скинувши 20 КАБів, а також провела 263 обстріли, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім атак росіян поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку російські війська атакували чотири рази в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 17 атак поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку сили оборони зупинили чотири наступи російських військ у районах Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська атакували 16 разів у районах Торецька, Неліпівки, а також в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 51 штурм у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку відбулося 20 атак росіян у районах Запоріжжя, Вільного Поля, Перебудови та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одну атаку РФ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися просунутися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося дві невдалі спроби армії РФ просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.