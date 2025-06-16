Генштаб ЗСУ повідомляє про новий напрямок бойових дій на Північно-Слобожанському фронті

Як повідомляє телеграм-канал Генерального штабу ЗСУ

У зв’язку з активізацією російських військових сил на кордоні Сумської області, Генеральний штаб Збройних Сил України почне інформувати про бойові дії на новому напрямку – Північно-Слобожанському. Цю інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Генштабу.

“У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському.” – Генштаб ЗСУ

Крім того, напрямок Харкова отримав нову назву – Південно-Слобожанський.

Варто зазначити, що з ранку 15 червня до ранку 16 червня російські війська здійснили 95 обстрілів по 34 населених пунктах Сумської області. На щастя, серед місцевих жителів немає поранених чи загиблих.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила ще 1200 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищили 1 005 060 осіб.