Уряд відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на директора БЕБ

Тоді ж посли країн Групи семи привітали останній крок у процесі відбору директора БЕБ.

Конкурсна комісія, що займається добором директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), оголосила про рішення уряду, яке стосується відхилення кандидатури Олександра Цивінського. Цю інформацію було опубліковано на офіційній сторінці комісії у Facebook.

У документі, що містить витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів, комісія зазначила, що наразі аналізує його зміст і незабаром надасть свою позицію. У протоколі уряд обґрунтовує своє рішення відхилити кандидатуру Цивінського “інформацією, наданою СБУ”, а також посилається на Закон про національну безпеку, зокрема на статтю 2, де вказується, що “правову основу держполітики у сферах національної безпеки і оборони становлять Конституція України та інші закони”.

Крім того, у протоколі зазначено, що міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повинна повідомити міжнародні організації про рішення уряду щодо відхилення кандидатури Цивінського на посаду директора БЕБ. Міжнародний валютний фонд уклав угоду з Україною, що передбачає призначення директора БЕБ до кінця липня 2025 року.

8 липня Олександр Цивінський висловив бажання дізнатися про “безпекові оцінки” СБУ, які стали підставою для рішення Кабміну відхилити його кандидатуру. Він підкреслив, що протягом 10 років успішно проходив перевірки СБУ. Свою заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

7 липня уряд не призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки, оскільки виникли сумніви щодо відповідності кандидата всім критеріям, необхідним для цієї посади. У Кабінеті Міністрів наголосили, що рішення відповідає Закону України “Про Бюро економічної безпеки”.

Деталі про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський обіймає посаду керівника третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він має значний досвід роботи в органах внутрішніх справ і був одним із перших 70 детективів новоствореного Національного антикорупційного бюро України. У своїй анкеті він зазначав, що не є членом жодної політичної партії.

Цивінський очолював операцію “Чисте місто”, яка була проведена 6 лютого спільно з НАБУ та САП для викриття корупційних схем, пов’язаних із земельними та бюджетними питаннями в столиці. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на неіснуючі споруди, що дозволяло уникати торгів.

24 червня Олександр Цивінський здобув перемогу в конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки. 30 червня до Кабінету Міністрів було подано подання на його призначення директором БЕБ. Згідно з законодавством, уряд мав 10 днів для ухвалення рішення.

Тоді ж посли країн Групи семи привітали цей крок у процесі відбору директора БЕБ, підкресливши важливість прозорості та активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії для покращення бізнес-клімату в Україні.