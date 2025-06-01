Відставка генерала Драпатого через трагедію на полігоні ЗСУ

Про це він повідомив у Telegram

Генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про своє рішення піти у відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Це рішення стало наслідком його глибокого почуття відповідальності після нещодавнього удару російських військ по одному з навчальних центрів на Дніпропетровщині, в результаті якого загинули українські військові.

У своєму повідомленні в Telegram він підкреслив:

“Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність.” – Михайло Драпатий

Генерал також зазначив, що командири несуть основну відповідальність за дії своїх підлеглих, ухвалюючи важливі рішення та відповідаючи за їх наслідки.

“Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Кругова порука та безкарність – отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо.” – Михайло Драпатий

Драпатий також підкреслив, що без особистої відповідальності командирів неможливий розвиток та перемога Збройних сил України.

“Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини.” – Михайло Драпатий

Ця новина продовжує оновлюватися, і подальші деталі будуть повідомлені згодом.