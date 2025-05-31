Інциденти у територіальних центрах комплектування ЗСУ: результати розслідувань і заходи

Як повідомляє офіційна сторінка Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook

З 263 зафіксованих інцидентів, пов’язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування (ТЦК), лише 30 виявилися обґрунтованими. За результатами службових розслідувань, деякі особи були звільнені, відсторонені або притягнуті до відповідальності. Про це стало відомо 31 травня від Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Згідно з інформацією пресслужби, 89% усіх інцидентів (233 випадки) не підтвердилися і виявилися “фейками, перебільшеннями, інформаційними маніпуляціями або свідомими вкидами в рамках ворожих інформаційно-психологічних операцій”. Лише 11% (30 інцидентів) мали реальні підстави та пройшли перевірку.

У ЗСУ були ухвалені такі рішення:

чотирьох осіб відсторонили від виконання службових обов’язків;

двох звільнили з посад;

11 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

ще 27 службових розслідувань тривають.

Варто зазначити, що за окремими інцидентами можуть проводитися кілька розслідувань.

“Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль.” – Командування Сухопутних військ ЗСУ

Відтепер публікація звітів перед суспільством буде регулярною. Сухопутні війська спільно з Оперативними командуваннями “Північ”, “Південь”, “Захід” та “Схід” систематизують та оприлюднюють результати перевірок.

Раніше ЗСУ повідомляли про початок перезавантаження ТЦК та СП, звертаючи увагу на те, що в інтернеті та соціальних мережах з’явилося багато відео, які фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують до таких дій.

Речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев 28 травня в ефірі телемарафону повідомив, що для військовослужбовців ТЦК розроблено інструктаж щодо поведінки під час оповіщення, щоб зменшити кількість конфліктів.