Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На чемпіонаті Європи-2025 українські гімнасти Назар Чепурний та Владислав Грико досягли значного успіху, вперше в кар’єрі пробившись у фінал особистого багатоборства. Після кваліфікаційних змагань, які відбулися на другий день турніру, Україна отримала можливість представити своїх спортсменів у чотирьох фіналах. Чепурний та Грико зайняли 15-те та 16-те місця відповідно, що дозволило їм вийти до фіналу.

Цей фінал став важливим етапом для обох гімнастів. Хоча Владислав Грико вже мав досвід участі у великих змаганнях, йому раніше не вдавалося пройти до фіналу. Для Назара Чепурного це був дебют на такому високому рівні, що робить досягнення ще більш значущим.

Фінал особистого багатоборства зібрав 24 найкращих гімнастів, які змагалися у шести ротаціях, виконуючи вправи на різних снарядах. Після чотирьох снарядів Назар Чепурний займав сьоме місце, отримавши найвищу оцінку за опорний стрибок – 14.766 бала, що є його коронною вправою. Він показав кращі результати на кожному з снарядів у порівнянні з кваліфікацією. Владислав Грико зміг покращити свій результат лише на паралельних брусах.

Незважаючи на високі амбіції, Назар Чепурний не зміг виконати вправу на коні без помилок, що, ймовірно, було пов’язано з травмою руки. Втрата балів на цьому снаряді призвела до того, що він завершив змагання на 14-му місці. Владислав Грико фінішував 17-м, відставши від свого партнера по збірній на 1.3 бала.

Ось підсумкові результати особистого багатоборства серед чоловіків на Євро-2025:

Адем Азіл (Туреччина) – 82.398

Лео Саладіно (Франція) – 81.430

Крістофер Мізарош (Угорщина) – 81.164

14. Назар Чепурний (Україна) – 78.998

17. Владислав Грико (Україна) – 77.664

Також варто зазначити розклад фіналів за участю українських спортсменів у спортивній гімнастиці на Євро-2025: