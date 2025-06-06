Українські гімнастки кваліфікувалися у фінали чемпіонату Європи-2025 з художньої гімнастики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики, що проходить у Таллінні, завершився другий день кваліфікаційних змагань. За результатами цього етапу Україна отримала можливість виступити у всіх особистих фіналах континентальної першості.

Дві українські спортсменки, Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка, представляють нашу країну у дорослій програмі. Після першого змагального дня Онофрійчук забезпечила собі участь у фіналах з обручем та м’ячем. Другий день був присвячений кваліфікації у вправах з булавами та стрічкою, а також визначенню 24 учасниць фіналу багатоборства за сумою балів з трьох найкращих дисциплін.

Як же виступили українські гімнастки? Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка зайняли відповідно перше та десяте місця у особистому багатоборстві. Онофрійчук набрала 90.050 балів за виступи з обручем, булавами та стрічкою, тоді як Каріка отримала 82.300 балів за обруч, булави та м’яч.

Таїсія також продемонструвала найкращий результат у вправі з булавами, зайнявши перше місце з оцінкою 30.950 балів. У цій дисципліні Україна буде представлена двома спортсменками: Каріка, яка з сьомого місця пройшла у фінал, отримала 29.000 балів.

У фіналі вправи зі стрічкою виступить лише Таїсія Онофрійчук, яка кваліфікувалася з другого місця, набравши 29.300 балів. Вона поступилася лише німкені Дар’ї Варфоломєєвій, відставши на 0.850 балів. Поліна Каріка зайняла 13-те місце з 26.050 балами і не потрапила у фінал.

17-річна Онофрійчук проводить свій другий дорослий чемпіонат Європи: минулого року вона кваліфікувалася у чотири особисті фінали, здобула бронзу у вправі з обручем та фінішувала дев’ятою у багатоборстві. Каріка ж бере участь у третьому дорослому Євро.

За підсумками особистих кваліфікацій Україна займає третє місце у командній першості чемпіонату Європи, яка враховує індивідуальні та групові відбіркові результати. У суботу, 7 червня, українська команда продовжить збирати бали у двох групових дисциплінах.

Розклад фіналів за участю українок

Субота, 7 червня

9:30 – Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

Неділя, 8 червня

12:10–13:15 – Обруч, м’яч: Таїсія Онофрійчук

13:20–14:25 – Булави: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

13:20–14:25 – Стрічка: Таїсія Онофрійчук