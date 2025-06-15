Ярослава Магучіх та Юлія Левченко на Діамантовій лізі 2025 у Стокгольмі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У шведському Стокгольмі відбувся сьомий етап Діамантової ліги сезону 2025, де змагалися жінки у стрибках у висоту. Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко представляли нашу країну на цьому престижному турнірі.

Цей етап став третім у сезоні для жінок, після змагань у китайських містах Сямені та Шанхаї, де Магучіх здобула дві золоті медалі, а Левченко фінішувала у топ-4.

На змаганнях у Стокгольмі українки змагалися з сімома титулованими легкоатлетками, серед яких були срібна та бронзова призерки Олімпіади 2024 року Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, а також інші сильні суперниці з високими позиціями у світовому рейтингу.

Змагання розпочалися з 22 успішних стрибків без жодних помилок. Першою, хто не подолала висоту, стала німкеня Крістіна Гонзель, яка не змогла стрибнути на 1.91 м, тоді як Ярослава Магучіх успішно подолала цю висоту з першої спроби.

Четвірка претенденток на медалі сформувалася на висоті 1.93 м, яку пропустили Магучіх, Паттерсон та Оліслагерс. Полька Марія Жодзік була єдиною, хто взяв цю висоту з першої спроби, тоді як інші спортсменки не змогли подолати планку.

На висоті 1.95 м лідерами стали Магучіх та Оліслагерс, тоді як Жодзік і Паттерсон завершили свої виступи. Ярослава була єдиною, хто спробував 1.97 м і подолала її з першої спроби.

Обидві спортсменки успішно пройшли 1.99 м, але на 2.01 м лише австралійка Оліслагерс змогла подолати цю висоту з першої спроби, тоді як Магучіх двічі не змогла взяти цю планку. Українка спробувала 2.03 м, але без успіху, що призвело до її другого місця.

Переможницею змагань стала Нікола Оліслагерс з результатом 2.01 м.

Підсумки та значення результату

Ця поразка стала першою для Ярослави Магучіх на відкритому повітрі з липня 2023 року, коли вона зайняла третє місце на етапі Діамантової ліги в Монако. Раніше вона виграла десять поспіль етапів Діамантової ліги.

Юлія Левченко втретє поспіль фінішувала четвертою на етапах Діамантової ліги у сезоні 2025.

Про Ярославу Магучіх

Ярослава Магучіх – українська стрибунка у висоту з Дніпропетровщини, яка вперше виступила на офіційних змаганнях у 2016 році, коли їй було всього 15 років. Вона є олімпійською чемпіонкою Парижа 2024 року та володаркою світового рекорду зі стрибків у висоту (2.10 м).

Серед її досягнень – дві медалі Олімпійських ігор, три медалі чемпіонатів світу, дві чемпіонські нагороди Європи, а також численні перемоги на етапах Діамантової ліги.

Про Юлію Левченко

Юлія Левченко – українська стрибунка у висоту з Бахмута, яка представляє Київ. Її перший офіційний старт відбувся у 2013 році. Вона є віцечемпіонкою світу 2017 року зі стрибків у висоту з особистим рекордом 2.02 м.

Левченко брала участь у двох Олімпіадах, п’яти чемпіонатах світу та трьох чемпіонатах Європи, має медалі чемпіонатів Європи в приміщенні та перемогу на етапі Діамантової ліги в Римі 2020 року.