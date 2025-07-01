Росія вчинила страту українського полоненого – заявив Лубінець

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі
Відомо, що російські військові, ймовірно, вчинили страту українського полоненого. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.
Цю інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
“Це демонстративна жорстокість. Це черговий доказ того, що Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність.”
Лубінець зазначив, що офіційні звернення з цього питання вже направлені до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Він також закликав громадян повідомляти про випадки страт, тортур або інших порушень прав військовополонених та цивільних осіб з України.
“Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України – телефонуйте на “гарячу лінію” омбудсмана 0800 50 17 20 або звертайтесь до правоохоронних органів.”
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