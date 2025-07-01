Росія вчинила страту українського полоненого – заявив Лубінець

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі

Відомо, що російські військові, ймовірно, вчинили страту українського полоненого. У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Цю інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Це демонстративна жорстокість. Це черговий доказ того, що Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність.” – Дмитро Лубінець

Лубінець зазначив, що офіційні звернення з цього питання вже направлені до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Він також закликав громадян повідомляти про випадки страт, тортур або інших порушень прав військовополонених та цивільних осіб з України.