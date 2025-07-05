Українська розвідка захопила іноземного військового РФ на Запорізькому напрямку

Про це сьогодні, 5 липня, повідомили в пресслужбі ГУР

На Запорізькому напрямку під час активних бойових дій бійці ГУР “Легіон Свобода Росії” захопили в полон іноземця, який служив у лавах армії РФ. Цю інформацію оприлюднили 5 липня в пресслужбі ГУР.

Згідно з повідомленням, затриманим виявився уродженець Нігерії Кехінде Олувагбемілеке, який навчався в Московській вищій школі економіки. Його залучили до війни під обіцянками “швидкого заробітку” та “безпечної служби”. Він проходив службу в 503-му гвардійському мотострілецькому полку ЗС РФ.

Крім того, раніше повідомлялося, що військові спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України знищили залізничне полотно на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це призвело до паралічу руху на ділянці, яку російські війська використовували для логістичних цілей.