Кирило Буданов про загострення на фронті та мирні переговори

Як повідомляє програма “На лінії вогню” на Громадському радіо
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заявив про те, що на фронті вже спостерігається загострення, яке, за його словами, триватиме до завершення мирних переговорів. Цю інформацію він озвучив під час програми “На лінії вогню” на Громадському радіо, відповідаючи на запитання про можливі ескалації конфлікту.
“Воно вже йде. Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться.”
Він також підкреслив, що ситуація залишатиметься напруженою до моменту завершення мирних переговорів.
Крім того, Буданов прокоментував недавню заяву президента Росії Володимира Путіна, в якій йшлося про те, що “російська земля буде там, де ступить нога російського солдата, і що вони не зупиняться”.
“Так все ж правильно сказано. От куди дійдуть – це буде під їх контролем. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам як громадянам з цього потрібно робити висновок тільки один – що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені.”
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