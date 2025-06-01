Вибух у Запоріжжі зірвав військовий потяг РФ до Криму – розвідка

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі на території Запоріжжя, неподалік від тимчасово окупованої Якимівки в Мелітопольському районі, стався вибух, внаслідок якого було підірвано російський військовий потяг, що прямував у бік Криму. Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки України.

Згідно з даними розвідки, вибух призвів до сходження з колії потяга, що складався з паливних цистерн та товарних вагонів.

“Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.” – Головне управління розвідки України

Відомство також зазначило, що після вибуху російські окупанти запровадили так званий “план-перехват”. У населених пунктах було посилено патрулювання підрозділами Росгвардії, а перевірки на блокпостах стали значно суворішими, особливо для тих, хто в’їжджає або виїжджає з території.