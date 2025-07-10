Російська дезінформація про продаж України військового майна Сирії – спростування ГУР МО

Про це повідомляє пресслужба Головного управляння розвідки Міноборони

Російські спецслужби активно поширюють інформацію про нібито продаж Україною “військового майна” Сирії. Зокрема, йдеться про контейнер, в якому, за їхніми словами, містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Однак, реальний вміст цих капсул залишається невідомим. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що “контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Повітряних сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні”.

Згідно з інформацією ГУР МО, одна з капсул промаркована як “PU 94244U”, що є рідкісним ізотопом плутонію, вміст якого в земній корі складає всього кілька грамів. Додатково, в контейнері з незрозумілих причин виявлено наручний механічний годинник.

Крім того, російські джерела намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, стверджуючи, що він “викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”. На відео, яке супроводжує цю інформацію, є позначка актуальності “торгової пропозиції” з написом арабською мовою: 13.03.2025, четвер.

В ГУР МО підкреслили, що це не перша спроба поширення подібної дезінформації. У 2023 році в приватному блозі користувача “smoug1985” було опубліковано допис про нібито “перехоплений український контейнер із плутонієм”. Тоді російська сторона стверджувала, що їм вдалося запобігти спробі спецслужб США звинуватити їх у використанні хімічної зброї в Сирії. Таким чином, Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старі матеріали.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що Кремль намагається зіпсувати репутацію України перед новою сирійською владою, міжнародними партнерами та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Він також додав, що російська влада продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати рішуче.