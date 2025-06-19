Ліквідація колаборанта Михайла Грицая в Бердянську – ГУР МО України

Про це повідомили Головного управління розвідки МО України

18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, було ліквідовано колаборанта та воєнного злочинця Михайла Грицая. Цей чоловік, родом із Полтавщини, проживав у Бердянську, де активно організовував репресії проти місцевого населення та створював катівні для українських військовополонених.

Про цю подію повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.” – Головне управління розвідки МО України

Михайло Грицай, народжений у 1949 році на Полтавщині, мав політичну кар’єру в Бердянську, де очолював осередок партії “Соціалістична Україна”. Він також балотувався до Верховної Ради та працював помічником народного депутата.

Після окупації Бердянська в 2022 році Грицай перейшов на бік Російської Федерації. У співпраці з окупаційною адміністрацією він організовував репресії проти місцевих жителів і створював катівні для українських військовополонених.

“Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів. Причетний до воєнних злочинів – тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.” – Головне управління розвідки МО України

Грицай займав посаду в окупаційній адміністрації, був тимчасово виконуючим обов’язки міського голови та заступником з питань інфраструктури, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Проти Михайла Грицая було заочно відкрито кримінальне провадження 1 квітня 2022 року за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – “Державна зрада”.