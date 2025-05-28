Українська розвідка викрила фейкові організації РФ та оновила дані про обмін полоненими 2025

Про це йдеться у повідомленні української розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про створення російськими спецслужбами фейкових організацій, які імітують діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Ці структури, які нібито займаються гуманітарними місіями в місцях утримання українських полонених, насправді служать для підміни справжньої роботи МКЧХ.

Згідно з даними української розвідки, Росія використовує ці фейкові організації як виправдання для недопущення міжнародних правозахисників до українських бранців. «На сьогодні відомо про 186 місць утримання українських полонених, куди російська сторона не допускає представників Червоного Хреста та інших моніторингових місій», – зазначили в ГУР.

Ці підроблені структури також активно використовуються для пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів українців, які перебувають у полоні. Українська розвідка закликає родини полонених звертатися виключно до офіційних українських державних органів і не довіряти жодним «кишеньковим» організаціям російських спецслужб, незалежно від їхньої назви чи заявлених цілей.

«Будь-яка інформація, передана ворогу, обов’язково буде використана проти України та її громадян», – попередили в ГУР. Водночас підкреслюється, що єдиним уповноваженим органом для переговорів та організації повернення українських полонених є український Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Щодо обміну полоненими, 23 травня Україна та Росія провели перший етап у форматі «1000 на 1000», узгодженому під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких військовополонені та цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, в рамках якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. Третій етап, що відбувся 25 травня, приніс повернення ще 303 українських військовослужбовців з російського полону.

У російському Міністерстві оборони заявили, що за три етапи обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, засуджених в Україні за держзраду та колабораціонізм, які виявили бажання виїхати на територію РФ.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, цей триденний обмін став шостим у 2025 році та 65-м з початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом із березня 2022 року в рамках переговорного процесу та обмінів було звільнено 5757 українців, ще 536 осіб повернули поза обмінами.