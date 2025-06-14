Героїчні нагороди пілотам-розвідникам та Кирилу Буданову за ліквідацію наслідків атаки на Київ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Пілоти-розвідники, а також керівник української розвідки Кирило Буданов отримали нагороди за свою героїчну діяльність під час ліквідації наслідків атаки на Київ. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов був удостоєний найвищої нагороди Державної служби з надзвичайних ситуацій – “Знак пошани”. Шестеро пілотів авіаційного підрозділу ГУР – Маестро, Чібіс, Д’Артаньян, Маркус, Добрий та Гном – отримали нагрудний знак “За відвагу в надзвичайній ситуації”.

“У складних умовах завдяки авіаторам ГУР вдалося локалізувати пожежу та врятувати цивільні об’єкти. Це приклад високого професіоналізму і надійного партнерства між службами”, – зазначив голова ДСНС Андрій Даник.

10 червня екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32 були залучені до рятувальної операції. Пілоти працювали в умовах сильної задимленості, високих температур і шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води загальним обсягом до 120 тонн, що дозволило зупинити поширення вогню та врятувати три промислові підприємства.

Деталі атаки на Київ

У ніч на 10 червня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого в місті пролунала серія потужних вибухів. Руйнування та пожежі були зафіксовані в кількох районах столиці.

В результаті нічної атаки постраждали четверо людей, серед яких – працівник поліції, який прибув на місце для надання допомоги. На жаль, загинула 72-річна жінка в Оболонському районі.

Серед пошкоджених об’єктів виявився стадіон “Спартак”, на території якого знайшли уламки безпілотника. Також постраждав Софійський собор, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, через вибухову хвилю.