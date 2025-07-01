ГУР виявило російських військових, причетних до обстрілу Сум у 2025 році

Як зазначає офіційне повідомлення Головного управління розвідки України

Головне управління розвідки України виявило особи російських військових, які брали участь в обстрілі Сум 3 червня 2025 року. Ця атака призвела до загибелі шести людей, а ще 29 отримали поранення.

Безпосередньо до обстрілу причетні військовослужбовці 30-го мотострілецького полку, серед яких начальник артилерії, командир реактивної артилерійської батареї та два командири розрахунків артилерійської батареї. ГУР оприлюднило їхні імена.

Згідно з даними розвідки, для атаки на Суми російські військові використали реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” з 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

“Зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 – багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня №4, залізничні колії. Серед поранених – три дитини, найменшій з яких три роки.” – Головне управління розвідки України

Цей обстріл завдав значних руйнувань інфраструктури міста та призвів до численних жертв серед мирного населення.