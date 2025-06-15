Українська розвідка знищила електропідстанцію в Калінінграді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
14 червня, близько 4 години ранку, у Кенігсберзі (Калінінград) агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну атаку на промислову електропідстанцію. Ця операція призвела до повного припинення електропостачання, зокрема, для об’єктів російського військово-промислового комплексу та Збройних сил РФ, які знаходяться в зоні проведення операції.
Згідно з інформацією, отриманою з джерел у спецслужбах, збитки, завдані Росії внаслідок цієї диверсії, оцінюються приблизно у 5 мільйонів доларів США.
Як повідомили співрозмовники, агенти української розвідки спочатку злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили об’єкт. Це призвело до пожежі, яка суттєво пошкодила підстанцію та спричинила зупинку електропостачання для російських підприємств, розташованих поблизу.
“Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування.”
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