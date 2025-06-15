Українська розвідка знищила електропідстанцію в Калінінграді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 червня, близько 4 години ранку, у Кенігсберзі (Калінінград) агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну атаку на промислову електропідстанцію. Ця операція призвела до повного припинення електропостачання, зокрема, для об’єктів російського військово-промислового комплексу та Збройних сил РФ, які знаходяться в зоні проведення операції.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел у спецслужбах, збитки, завдані Росії внаслідок цієї диверсії, оцінюються приблизно у 5 мільйонів доларів США.

Як повідомили співрозмовники, агенти української розвідки спочатку злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили об’єкт. Це призвело до пожежі, яка суттєво пошкодила підстанцію та спричинила зупинку електропостачання для російських підприємств, розташованих поблизу.