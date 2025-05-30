Спецоперація ГУР у Владивостоці: вибухи біля військової частини Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня вранці Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провело успішну спецоперацію у Владивостоці, Росія. Вибухи прогриміли поблизу бухти Десантна, де зафіксовано щонайменше два потужні вибухи. Цю інформацію підтвердили джерела у спецслужбах.

Відомо, що вибухи сталися в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один вибух стався біля контрольно-пропускного пункту, а інший – у місці, де розташовані особовий склад та командування військової частини.

“Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби”,

Місцеві жителі повідомляють, що на місце події прибуло не менше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптерів. Військові “Уралами” вивозять пошкоджену техніку з території частини.

Влада регіону, у свою чергу, стверджує, що причиною інциденту став “вибух двох газових балонів”, внаслідок чого, за їхніми словами, ніхто не постраждав.

У Владивостоці оголошено “режим контртерористичної операції”. Територія навколо військової частини заблокована, а дорога між бухтою Шамора та селищем Щитова перекрита.

155-та бригада морської піхоти активно бере участь у бойових діях проти України, зокрема, її участь задокументована у боях в Маріуполі, Вугледарі та Курській області.