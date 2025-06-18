Дмитро Хилюк у російському полоні понад три роки: заклик до звільнення

Як пишуть Репортери без кордонів

Дмитро Хилюк, український журналіст, який потрапив у полон російських військ у березні 2022 року, досі залишається в колонії у Володимирській області Росії. Цю інформацію підтвердив нещодавно звільнений український військовий, повідомляють “Репортери без кордонів”.

Останній раз Дмитра бачили на початку травня 2025 року, коли військовий на прізвисько “Влад”, який сам перебував у полоні, розповів, що у жовтні 2022 року його перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіно, а Дмитра Хилюка доставили туди у травні 2023 року. У серпні того ж року вони ненадовго опинилися в одній камері.

Хилюк, який працював в інформаційному агентстві “Уніан”, утримувався у камері №8, що знаходилася в найсуворішому блоці колонії. За словами “Влада”, українських в’язнів там регулярно піддавали побоям та позбавляли їжі, що підтверджують свідчення інших колишніх ув’язнених.

Один із колишніх в’язнів, який провів рік у камері з Хилюком, зазначив, що журналіст став невпізнанним у порівнянні з фотографіями до арешту – його вага не перевищувала 45 кілограмів. Цю інформацію “Влад” вважає актуальною й досі.

За словами “Влада”, умови утримання покращилися наприкінці 2024 року після візиту делегації на чолі з Уповноваженою Росії з прав людини Тетяною Москальковою. Проте у 2025 році ситуація знову погіршилася: постачання продуктів стало гіршим, а доступ до медичного обслуговування, зокрема лікування корости, залишався дуже обмеженим.

Вважається, що в колонії досі утримується близько 300 українців, повідомляють “Репортери без кордонів”.

На початку травня 2025 року “Влад” випадково зустрів Дмитра Хилюка у тюремному коридорі, коли той прямував до лікаря. Журналіст не мав видимих ознак жорстокого поводження чи травм.

“Після понад трьох років випробувань у російських в’язницях Дмитро Хилюк продовжує страждати від жорстокого поводження. Хоча обмін полоненими між двома країнами за останні місяці почастішав, незбагненно, що цей журналіст, який перебуває у стані хронічного недоїдання, досі перебуває під вартою. Ми закликаємо до його негайного та безумовного звільнення, поки його становище не погіршилося ще більше і не стало надто пізно.” – Арно Фрогер, представник “Репортерів без кордонів”

Загалом, за даними “Репортерів без кордонів”, в Росії утримуються 29 українських журналістів, що робить цю країну найбільшою у світі тюремною установою для іноземних журналістів.

Дмитро Хилюк висвітлював політичні події та судові процеси, пов’язані з війною. Його викрали під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області приблизно 4 березня 2022 року. Місцеві жителі вважають, що причиною затримання стала підозра у спілкуванні з українськими військовими та правоохоронцями.

У квітні 2025 року українські журналісти та медійники, учасники Медіаруху, закликали українську владу обміняти затриманого російського пропагандиста Кирила Молчанова на Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки. Україна має лише неофіційні дані про місце утримання журналіста, оскільки Росія не визнає факт його полону.

Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних, а відповідно, не існує механізму обміну таких осіб – їх мають звільняти без додаткових умов чи вимог.