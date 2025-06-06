Зеленський вручив державні нагороди українським журналістам у День журналіста 2025

Про це йдеться в указі глави держави №391/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента.

6 червня, в день журналіста, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди ряду медійників. Серед нагороджених – орден “За заслуги” ІІІ ступеня, який отримав тележурналіст агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей, що зазнав важкого поранення внаслідок російського обстрілу в Краматорську. Також відзначення отримали журналісти з різних редакцій.

Цю інформацію підтверджує указ президента №391/2025, опублікований на офіційному сайті Офісу президента. Нагороди були присуджені “за значний особистий внесок у розвиток української журналістики та інформаційної сфери, а також за мужність і самовідданість, проявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ в Україну”.

Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав Іван Любиш-Кірдей, який під час відрядження до Краматорська в серпні 2024 року отримав серйозне поранення внаслідок обстрілу готелю “Сапфір”. Після цього він перебував у комі кілька місяців і наразі проходить реабілітацію.

Журналіст, ведучий програм і старший лейтенант резерву ЗСУ Максим Буткевич був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Він потрапив у російський полон у червні 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині, а в жовтні минулого року його обміняли.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали головна редакторка Суспільне Суми Катерина Гладенко та кореспондентка Суспільне Черкаси Вікторія Хамаза.

Серед інших нагороджених орденом “За заслуги” ІІІ ступеня – журналіст Суспільного Олександр Алфьоров та відеограф Суспільне Чернігів Микола Іванчик. Також цей орден отримали:

Олег Базар – журналіст, офіцер Сил оборони України;

Юлія Байрачна – кореспондентка Укрінформу;

Пало Бориско – оператор “1+1”;

Дмитро Власов – журналіст представництва BBC у Києві;

Ірина Гайова – директорка “Маяк-медіа”, Чернігівська область;

Михайло Ганницький – гендиректор “Українського незалежного інформаційного агентства новин”, Київ;

Руслан Ганнущак (посмертно) – воєнний фотограф, оператор, репортер;

Віталій Гнідий – тележурналіст міжнародного інформаційного агентства Reuters у Києві;

Тетяна Демух – воєнна кореспондентка телеканалу “Ми – Україна”;

Анастасія Дехтяренко – журналістка, ведуча програм “24 каналу”;

Павло Зарва – воєнний кореспондент, оператор, фотограф “Кордон.Медіа”, Суми;

Микита Ільченко – фахівець відділу департаменту платформи UNITED 24;

Наталія Калініченко – директорка “Медіа-Центр «Білопільщина»”, Сумська область;

Катерина Кусмарова – кореспондентка “КІНОКІТ”, Харків;

Ірина Левченко – директорка та головна редакторка газети “Бучанські новини”, Київська область;

Дар’я Літовченко – кореспондентка “Мультимедійної платформи іномовлення України”;

Владлен Мараєв – автор і ведучий YouTube-каналу “Історія без міфів”, науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ;

Дмитро Матвієнко – телеоператор “СЛМ Новини”, Київ;

Сергій Нужненко – фотожурналіст, воєнний кореспондент “Радіо Свобода”;

Соломія Резнік – спеціальна кореспондентка відділу редакції Центру інформаційних ресурсів, лейтенантка;

Ірина Салій – редакторка “Судовий репортер”, Київська область;

Альона Яцина – головна редакторка “Кордон.Медіа”, Суми.

Крім того, медаль “За військову службу Україні” отримали Роман Коба – журналіст, старший лейтенант ЗСУ, та його колега Геннадій Рибченков, сержант ЗСУ. Медаллю “Захисник Вітчизни” був відзначений Юрій Чорней – журналіст, старший лейтенант ЗСУ.