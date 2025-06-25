Виключення української мови зі шкіл на окупованих територіях Запорізької області у 2025 році

Про це сьогодні, 25 червня, повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в захопленому Бердянську, з 1 вересня 2025 року планується повне виключення української мови з освітньої програми шкіл. Про це стало відомо 25 червня з повідомлення Бердянської міської військової адміністрації.

Окупаційна влада продовжує реалізовувати політику витіснення української ідентичності на цих територіях. Одним із основних кроків у цьому напрямку є скасування української мови в освітньому процесі:

“У новому наказі Мінпросвіти РФ йдеться про скасування пунктів 52, 68 і 72, що стосувалися “Федеральної робочої програми з навчального предмету “Рідна (українська) мова”. Формулювання цілком розкриває суть: окупанти навіть не називали українську “українською”, лише “рідною” мовою – тепер же позбавляють і цього під приводом “змін геополітичної ситуації в світі”.

Представники окупаційної адміністрації стверджують, що українську мову все ще можна буде вивчати, але лише на факультативному рівні, у позаурочний час, як зазначили в МВА.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські війська організовують випускні вечори для українських школярів, які закінчують 9 та 11 класи. Учням вручають атестати про закінчення навчання за російськими стандартами, змушують співати російський гімн та агітують до навчання в Росії.