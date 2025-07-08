Захист у справах воєнних злочинів в Україні: виклики та практика

За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення РФ і по 8 липня 2025 року в Україні зареєстровано 175 363 воєнних злочинів.

Право на захист є невід’ємною частиною Конституції України. Це стосується не лише підозрюваних у вбивствах чи зґвалтуваннях, але й осіб, які скоїли воєнні злочини. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні почали активно судити російських військових, яким держава гарантує право на безкоштовного адвоката.

Україна є однією з небагатьох країн, що притягує до відповідальності воєнних злочинців під час активних бойових дій. У цій статті ми розглянемо, як працює українське правосуддя у справах воєнних злочинів, чи достатньо правової бази для винесення вироків, а також поговоримо з адвокатами з Чернігова, які захищають російських військових, підозрюваних у скоєнні злочинів. Обговоримо їхні професійні виклики, оплату праці та чому їх часто сприймають як зрадників. Також з’ясуємо, чому Україні потрібна практика in absentia та які питання хвилюють суддів, які виносять заочні вироки. Не обійдемо увагою роль Міжнародного кримінального суду та Спеціального трибуналу в контексті російсько-української війни.

“Я знаю адвокатів, яким спалювали автівки.” – Олександр Баранов

В Україні адвокатів часто ототожнюють із їхніми підзахисними, що призводить до звинувачень у зраді. Олександр Баранов, виконавчий директор безоплатної правничої допомоги, зазначає, що адвокати забезпечують доступ до справедливого правосуддя, виконуючи свою професійну роль.

“Люди не думають про те, що адвокат забезпечує доступ до справедливого правосуддя для свого клієнта, і це його професійна робота”. – Олександр Баранов

Серед викликів, з якими стикаються адвокати, Баранов також відзначає етичні питання, брак досвіду та загрози для власної безпеки.

“Була справа, коли перекладачка сказала адвокату прямо в обличчя, що він зрадник, бо він захищав росіянина. Через це перекладача замінили. Насправді ця ситуація не перша. Адвокатів асоціюють із клієнтами доволі давно. Я знаю адвокатів, у яких спалювали автівки, того ж самого Грабовського вбили через професійну діяльність. Щодо Чернігівської області, то про випадки погроз чи тиску нас не повідомляли, але це не означає що їх немає”. – Олександр Баранов

Прикладом є справа російського танкіста Михайла Кулікова, який 26 лютого 2022 року вистрілив у багатоповерхівку в Чернігові. Слідство встановило, що наказ на постріл дав російський майор Леонід Щоткін. Куліков був затриманий українськими військовими того ж дня.

Цю справу розглядав Деснянський районний суд Чернігова з червня по серпень 2022 року, і Кулікова засудили до 10 років позбавлення волі. Захищав його український адвокат Павло Костюченко, який сам родом із Чернігова.

“Справ дуже багато. Я персонально вже цю людину не пам’ятаю і деталі також. Мене призначили його захищати і я виконував свою роботу. Я не зациклююся на одній людині. Провів – і пішов далі”. – Павло Костюченко

Костюченко також прокоментував захист росіянина, який вчинив злочин у його рідному місті:

“А як захищати бандитів, як захищати вбивць? Це робота адвоката. По будь-якій справі адвокат не може відмовитися сам. Тільки клієнт може відмовитися. Якщо не я, то інший адвокат буде захищати. Законом передбачений захист, тож неважливо, чи це буде військовий, або цивільний обвинувачений. Я вважаю, що будь-яку людину треба захищати. По будь-якій справі. Навіщо тоді йти в адвокатуру працювати, якщо ти не будеш когось захищати?”. – Павло Костюченко

Адвокатів для російських військових призначають через систему безоплатної правничої допомоги, але не всі адвокати готові братися за такі справи через свої переконання або особисті обставини.

“Це рішення ухвалює сам адвокат. Він, у момент, коли стає захисником, закриває все особисте і працює як професіонал. Але, питання хочеш/не хочеш захищати, в адвокатських правилах навіть такого пункту немає. Тут більше про те, що адвокат може відмовитися від доручення у тому разі, якщо він розуміє, що не зможе забезпечити надання належної якості або він недосвідчений у цьому питанні”. – Олександр Баранов

Більшість справ в Україні розглядаються заочно, що ускладнює спілкування адвоката з клієнтом. За словами Баранова, адвокат самостійно обирає тактику та стратегію, діючи в інтересах клієнта.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення Росії до 8 липня 2025 року в Україні зареєстровано понад 175 тисяч воєнних злочинів. Станом на 1 липня 2025 року до суду скеровано 679 обвинувальних актів за воєнними злочинами.

У Чернігівській області за 438 статтею ККУ зареєстровано 1 336 кримінальних проваджень, з яких 47 вироків, 44 – заочні. Всього засуджено 73 особи.

Суддя Деснянського районного суду Чернігова Микола Кузюра зазначає, що більшість справ розглядаються заочно, без особистої присутності обвинуваченого, посилаючись на міжнародні договори, зокрема Женевські конвенції.

Адвокат Костянтин Сапон підкреслює, що жодна людина не може бути засуджена без забезпечення права на захист, навіть якщо це російський військовий.

“Це клієнт, якого ти ніколи не бачив, але ти дієш в його інтересах і захищаєш. По-іншому бути не може. Хочеш ти того чи ні. Бо без захисту не відбудеться суд і підозрюваному не оголосять вирок. Хто з цього виграє? Чесно, багато кого не хочеться захищати, але така робота”. – Костянтин Сапон

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначає, що Міжнародний кримінальний суд допомагає там, де національна система не може, зосереджуючи увагу на вищому керівництві Росії.

Адвокати відзначають, що оплата за захист у справах воєнних злочинів є невисокою – близько 3 500 гривень за одну стадію, що не завжди відповідає ринковим умовам.

Адвокати подають апеляції, щоб дотриматися процедури та забезпечити повний розгляд справи.

Щодо безпеки, адвокат Сапон зазначає, що не афішує свою участь у таких справах, намагаючись захистити родину від зайвої інформації.

Суддя Микола Кузюра підкреслює, що українське законодавство не повністю адаптоване до умов війни, але Україна успішно розвиває практику притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Він також звертає увагу на труднощі з виконанням заочних вироків, адже багато підозрюваних перебувають за межами України.

Юрій Бєлоусов додає, що Україна працює над законодавчими змінами, які дозволять переглядати заочні рішення у разі появи підозрюваного в руках правосуддя.

Незважаючи на виклики, які стоять перед адвокатами, прокурорами та суддями, якість розгляду справ по воєнних злочинах в Україні значно зросла за останні роки.

Станом на травень 2025 року система безоплатної правничої допомоги видала майже 5 тисяч доручень адвокатам у кримінальних справах, з них 56 – за обвинуваченням по 438-й статті.

Чернігівська обласна прокуратура продовжує розглядати справи щодо воєнних злочинів, хоча і в меншій кількості, ніж у 2022 році.

Адвокат Костянтин Сапон наразі веде справу щодо російського військового, підозрюваного у катуванні цивільних, а Павло Костюченко після справи Кулікова не мав інших справ із захисту воєнних злочинців.

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