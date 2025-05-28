Українська література про Крим: пам’ять, боротьба і культура

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після анексії Криму в 2014 році, півострів став символом втрати, зокрема в культурному контексті. Українські письменники почали осмислювати цю травму через літературні твори, які відображають реалії життя на окупованій території. Крим з’являється у прозі, поезії та драматургії, а нове покоління українців, яке ніколи не відвідувало півострів, намагається зрозуміти його через слова авторів.

Література стала важливим інструментом для збереження голосів, історій та переживань тих, хто змушений був залишити Крим, а також тих, хто залишився. Тема Криму охоплює не лише фіксацію втрати, а й спроби відновлення зв’язків. Письменники описують повсякденність, ландшафти, корінні народи півострова, переосмислюють міфи про “радянський курорт” і розповідають про героїзм у тіні репресій.

У березні 2024 року вийшла збірка “Вільні голоси Криму”, що поєднує художній репортаж, документалістику та свідчення політичних в’язнів і журналістів, які працювали на півострові під час окупації. Одна з упорядниць, журналістка Олеся Яремчук, прагнула зруйнувати мовчання навколо теми кримських політв’язнів і повернути їхні історії в український публічний простір.

Олеся зазначає, що більшість людей асоціює Крим лише з анексією 2014 року, після якої настає тиша, хоча боротьба триває щодня. Вона працювала з листами кримських політв’язнів, переважно кримських татар, які були засуджені за участь у забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”. Ці листи, написані з гідністю і любов’ю, стали основою для створення текстів, де жінки ув’язнених виступали співавторками, редагуючи і уточнюючи деталі.

Роман Анастасії Левкової “За Перекопом є земля” – один із небагатьох творів сучасної української літератури, що показує Крим зсередини, як живу українську територію. Авторка прагне дати Криму людське обличчя, показуючи його мешканців як носіїв культури, пам’яті та боротьби. Популярність роману перевищила очікування – за два роки продано понад 47 тисяч примірників, а також аудіокниги та електронні версії.

Літературна критикиня Богдана Романцова вважає, що література про окуповані регіони – це не просто реакція на війну, а глибше явище, що допомагає українському суспільству шукати свою ідентичність і історію. Вона підкреслює, що Крим завжди був частиною української культурної мапи, але про це говорили дуже мало.

Романцова також звертає увагу на важливість боротьби з імперськими наративами через літературу, нагадуючи, як історію Криму переписували чужі автори, зокрема Пушкін зі своїм “Бахчисарайським фонтаном”. Вона підкреслює необхідність говорити про політичних в’язнів усіма можливими способами, як прояв гуманізму і спільної відповідальності.

Нещодавно вийшла книжка кримського політв’язня Османа Аріфмеметова “Моя депортація”, у якій він описує життя у російській в’язниці, умови утримання мусульман, щоденні труднощі та обмеження релігійної практики. Цей щоденник став важливим свідченням реалій неволі та боротьби за свободу.

Отже, сучасна українська література не лише зберігає пам’ять про Крим, а й відновлює культурний зв’язок із півостровом, підтримуючи голоси тих, хто переживає окупацію і репресії.