СБУ затримала шпигуна, який збирав координати для ракетних ударів по ЗСУ

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України

Служба безпеки України затримала 24-річного мешканця Рівненщини, якого підозрюють у зборі координат для ракетних атак на аеродроми та склади Збройних сил України. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, про що повідомили на офіційному сайті СБУ.

Відомо, що під час спеціальної операції на Рівненщині правоохоронці затримали особу, яка планувала повітряні удари по оперативних аеродромах та логістичних складах ЗСУ.

“За матеріалами справи, замовлення [представників РФ – ред.] виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби [чоловік – ред.] потрапив через Telegram-канали, де шукав ‘легких грошей’. Після вербування [він – ред.] отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки ‘на місцевості’ та передачі координат.” – Служба безпеки України

Для виконання свого завдання підозрюваний встановив у власному автомобілі приховану камеру, з якою об’їжджав місцевість та фіксував на відео локації Сил оборони України.

Слідчі СБУ вже повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.