Обмін полоненими 2025: повернення морського піхотинця Богдана Куцака

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 червня 2025 року відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, в результаті якого додому повернувся 28-річний морський піхотинець Богдан Куцак з Хмельниччини. Він потрапив у полон у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання в обороні Маріуполя. Про це розповіла його мати, Наталія Куцак.

“Декількома словами не описати те, що я відчула, коли вперше за стільки часу почула голос сина. Весь час, що його не було, я відчувала біль, який не передати. Я була втішена, радісна, серце виплигувало з грудей. Телефон декілька разів падав, поки з ним говорила. Я не могла повірити, що то він. Під час розмови сказав: ‘Мамо, все добре, я живий-здоровий’. Він завжди так казав”. – Наталія Куцак

За словами Наталії, її син не був вдома понад три роки і два місяці. Перед відправленням на бойове завдання він попередив, щоб не хвилювалися і не реагували на провокації з боку ворога.

Богдан перебував у полоні в Оленівці, де став свідком теракту. Іноді він телефонував додому, а восени 2022 року повідомив, що їх перевозять, попередивши про можливу відсутність зв’язку.

Наталія разом із мамою брала участь у щотижневій акції “Поверніть героїв з полону” в Хмельницькому. Вона згадала, що після останнього дзвінка син більше не виходив на зв’язок, але в січні 2023 року отримала від нього листа, в якому він запевняв, що все добре.

Жінка шукала інформацію про сина в соціальних мережах і зверталася до різних організацій, а також отримувала новини від хлопців, які поверталися з полону.

Богдан мріяв стати військовим з дитинства. Він розпочав службу ще в юному віці і не уявляв себе в іншій професії. Після закінчення школи вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, де навчання приносило йому задоволення.

Після завершення академії у 2018 році Богдан служив морським піхотинцем у Миколаєві та Маріуполі, де і зустрів повномасштабне вторгнення Росії.

Наталія підкреслила, що син завжди пишався своєю українською ідентичністю та був справжнім патріотом.

“Думаю, вистояти йому допомогла любов до країни й мови. Він завжди розмовляв українською, виправляв нас, коли ми говорили ‘суржиком’. Він не розумів, як деякі, живучи в Україні, не знають рідної мови. У ньому є стержень української культури”. – Наталія Куцак

На Богдана також чекали бабуся, дідусь, дружина, сестра та батько, який нині також захищає Україну.