В умовах сучасної війни, де дрони та артилерія стали звичними супутниками, українські піхотинці з 2014 року навчаються долати складні ситуації, які можуть виникнути на полі бою. Вони проходять підготовку, що включає надання першої допомоги пораненим, закріплення на позиціях у будь-яку погоду та виконання завдань, які вимагають не лише фізичної сили, а й моральної стійкості.

Для підготовки до реальних бойових умов, військові з Корпусу морської піхоти проходять морально-психологічну смугу перешкод, яка проводиться двічі на рік. Це випробування, що триває понад п’ять годин, є іспитом на “справжнього морпіха” і дозволяє бійцям отримати берет кольору морської хвилі. На смугу допускаються лише ті, хто служить не менше пів року.

Смуга перешкод має довжину понад 9 кілометрів і включає різноманітні вправи, які перевіряють фізичну підготовку та психологічну стійкість бійців. “Це не просто боротьба тілом, а справжня перевірка сили волі”, – зазначають військові, які проходять це випробування.

Напередодні Дня морської піхоти, журналіст провів день з бійцями 505-го окремого батальйону 37 ОБрМП, які успішно пройшли смугу перешкод. Кожна група морпіхів виходить на смугу під наглядом інструктора, який має досвід служби та сам пройшов це випробування.

Головний сержант батальйону з позивним “Рись” вперше пройшов смугу навесні 2024 року, повернувшись з навчань у Великій Британії. “Я не готувався, але пройшов успішно, – згадує “Рись”. – Наступного дня мені доручили готувати інших бійців до смуги”. Тепер він допомагає молодшим бійцям, які проходять це випробування.

Бійці 505-го батальйону, супроводжувані інструкторами, вирушають до перших випробувань. Вони переходять рів у повному екіпіруванні, несучи додаткове навантаження у вигляді мін. Під час проходження смуги, бійці стикаються з димовими гранатами, які кидають інструктори, щоб створити реалістичні умови бою.

Серед учасників є 46-річний Сергій з позивним “Санта”, який служить з січня 2023 року. Він пройшов додаткову підготовку, щоб стати морським піхотинцем, і тепер готовий до випробувань на смузі перешкод.

Військові виконують завдання, лежачи в окопах, коли над ними проїжджає танк, та долаючи багнюку, щоб зайняти кругову оборону. Інструктори контролюють ситуацію, підриваючи вибухівку, поки бійці повзуть через важкі умови.

Головний сержант “Рись” зазначає, що на смузі він спостерігає, як бійці долають свої страхи та обмеження. “Я завжди підбадьорюю їх, адже важливо, щоб усі дійшли до кінця”, – говорить він. “Коли бійці несуть колоду, я кричу на них, але також пояснюю, що потрібно продовжувати, незважаючи на труднощі”.

Бійці стрибають через автомобільні шини, вчаться швидко перелазити через перешкоди, працюючи як команда. “Це випробування допомагає стати справжньою командою”, – підкреслює “Рись”.

Деякі бійці не можуть пройти смугу через медичні обмеження, але інші, незважаючи на труднощі, намагаються завершити випробування. “Бажання пройти смугу є у багатьох, але не всім вдається дійти до фінішу”, – розповідає Олександр з позивним “Кухар”.

На смузі бійці також долають водні перешкоди, використовуючи човни для форсування річки. Інструктори створюють складні умови, щоб перевірити, як бійці можуть працювати разом у стресових ситуаціях.

Після завершення всіх випробувань, бійці несуть прапор бригади на фінішній прямій. “Я вже не молодий, але впорався на рівні з молодшими хлопцями”, – говорить “Санта”, який мріє стати “справжнім морпіхом”.

Морські піхотинці мають традицію нагороджувати беретами не лише тих, хто пройшов смугу, але й тих, хто проявив мужність у бою. “Цей берет – символ нашої відваги та служби”, – підсумовує “Кухар”.