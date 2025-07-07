Військовослужбовець Павло Висоцький повернувся з російського полону

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Павло Висоцький, 23-річний військовослужбовець з Херсонщини, провів три роки в російському полоні. Його захоплення сталося на початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі, а в квітні 2025 року він нарешті повернувся додому. Павло служив у морській піхоті, і його звільнення стало важливою подією для його родини та друзів.

Після повернення з полону, Павло зізнався, що спочатку не відчував жодних емоцій. Лише через тиждень він усвідомив, що знову в Україні, і це стало для нього справжнім відкриттям.

“У полоні мені часто снилося, що я вже вдома, але підсвідомо розумів, що це не так, що я за ґратами. Я здивований, що дружина дочекалася мене, і в шоці, як виріс син. Тепер хочу ‘будувати сім’ю’, займатися бізнесом і досягати більшого.” – Павло Висоцький

Павло планує відновити своє життя, зосередившись на родині та кар’єрі. Його історія є свідченням сили духу та надії, яка надихає багатьох українців, що пережили подібні випробування.