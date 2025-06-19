Морські піхотинці 36 бригади відбили штурм на Донбасі

Про це 19 червня повідомили в пресслужбі 36 ОБрМП
Морські піхотинці з Миколаєва, які служать у 36 окремій бригаді морської піхоти, успішно відбили механізований штурм російських військ на Донбасі. У ході бою противник зазнав значних втрат, як у техніці, так і серед особового складу.
19 червня пресслужба 36 ОБрМП повідомила про події на Костянтинівському напрямку, де російські сили намагалися прорвати оборону, здійснюючи одночасний штурм з кількох флангів.
“Завдяки злагодженим діям підрозділів артилерії, ПТРК, безпілотних ударних систем 36 окремої бригади морської піхоти, підрозділів 54 ОМБр та 101 ОБрО – атака була успішно відбита”.
В результаті бою російська армія втратила 14 броньованих машин та 6 одиниць мототехніки. Також було уражено близько 50 військовослужбовців противника, як зазначено у повідомленні.
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